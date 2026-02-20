В Дзержинске прошел чемпионат России по следж-хоккею в дивизионе «Лига героев»

С 9 по 19 февраля на базе Регионального центра адаптивных видов спорта «Парус» в Нижегородской области состоялся финальный этап чемпионата России по следж-хоккею дивизиона «Лига героев» сезона-2025/26. Турнир был организован Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) при поддержке благотворительной программы ДоброFON и Паралимпийского комитета России.

В этом году в соревновании приняли участие восемь команд, частично или полностью сформированных из ветеранов специальной военной операции: «СКА-Стрела» (Санкт-Петербург), «Булат» (Республика Башкортостан), «Север» (ХМАО – Югра), «Гвардия» (Московская область), «Донской Рубеж» (Ростовская область), «Татсиб» (Республика Татарстан), «Мужество» (Москва) и «Союз» (Приморский край).

В финале турнира победу одержало «Мужество», обыгравшее «Татсиб» со счетом 3:1. По итогам турнира эти команды получили право выступать в дивизионе «Высшая лига» в следующем сезоне. Бронзовыми призерами стали следж-хоккеисты «Севера».

Также были вручены призы в личных номинациях:

•«Лучший вратарь» — Руслан Зайсунов («Мужество»);

•«Лучший защитник» — Илья Багровских («Север»);

•«Лучший нападающий» — Алексей Быченок («Мужество»);

•«Самый ценный игрок» — Карим Хасанов («Татсиб»).

«Год назад, когда мы планировали чемпионат, сложно было представить и поверить, что данные соревнования будут так востребованы и интересны не только для участников, но и для широкой общественности и любителей спорта. Ни сколько не преувеличу, сказав, что в большей степени этот турнир состоялся благодаря участию благотворительной программы ДоброFON. При такой мощной поддержке, уверен, в предстоящем сезоне "Лига героев" будет ещё ярче и интереснее»,— отметил президент Всероссийской федерации спорта лиц с ПОДА Андрей Строкин.

