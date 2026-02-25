Фантазии на тему

На экраны вышел фильм «Грозовой перевал» режиссера Эмеральд Феннелл, новая экранизация одноименного романа Эмили Бронте. Главные роли в нем исполнили Марго Робби (Кэтрин Эрншо) и Джейкоб Элорди (Хитклифф). На протяжении XX века «Грозовой перевал» неоднократно экранизировали, но именно версия Феннелл получилась максимально удаленной от литературного оригинала — значительно более чувственной, гламурной, готической и романтичной. Но такова была задумка: режиссер не собиралась снимать историческую драму — куда важнее было передать накал страстей и личные переживания героев, модернизировать английскую классику. На это работают сценарий и локация (натурные съемки проходили в Национальном парке Йоркшир-Дейлс), заглавные образы, костюмы и украшения. Тут надо сделать замечание о том, что Эмеральд (практически «изумруд») Феннелл — дочь ювелирного и сестра модного дизайнера, поэтому то, насколько эффектно герои выглядят в кадре, ей важнее того, соответствует ли картинка историческим реалиям.

Художник по костюмам, дважды обладательница премии «Оскар» Жаклин Дюран («Маленькие женщины», «Гордость и предубеждение», «Спенсер», «Анна Каренина») поддержала эту точку зрения. Мудборд фильма получился довольно неожиданным: эпоха Тюдоров и пин-ап 50-х, викторианская Англия и золотая эра Голливуда, архивы Mugler и McQueen. Более 50 образов Марго Робби отражают эмоции и индивидуальность героини, а не какую-либо конкретную эпоху, в отличие от костюмов других персонажей, исторически более достоверных.

В интервью Vogue Дюран рассказала о референсах конкретных платьев Кэтрин Эрншо. Черное-белое с разрезом и цепочками — практически точная копия картины «Швейцарской девушки из Интерлакена» Франца Ксавера Винтерхальтера (1840), прообразом для платья с корсетом и открытой грудью стал костюм героини фильма «Анджелика — маркиза ангелов». Один из постеров «Перевала» вообще сильно смахивает на афишу культовых «Унесенных ветром» с Вивьен Ли и Кларком Гейблом.

В образах Марго Робби смешиваются не только стили, но и ткани: от тончайшего тюля и дорогого бархата до ультрасовременных материалов наподобие латекса (глянцевая красная юбка пышного силуэта). Эклектику поддерживают заметные украшения, зрелищные, декадентские, с нарочито крупными камнями. Сказочный красный плащ подчеркнут огромным крестом с цветными камнями, напоминающим костюмные украшения Chanel. Из архивов французского модного дома взяты некоторые экранные украшения главной героини, кроме того, встречаются несколько предметов от Joseff of Hollywood, ювелирной фирмы, предоставившей драгоценности для «Унесенных ветром» и исторические дизайнерские вещи Andr Fleuridas for Mazer.

Противоречивые отзывы критиков не помешали картине за первые десять дней собрать в прокате более $150 млн. Промоушен получился не менее глянцевым и зрелищным, чем сама кинолента. И тут постарался стилист исполнительницы главной роли Эндрю Мукамал. Он специально посетил съемочную площадку, чтобы проникнуться атмосферой готической мелодрамы и выстроить стилистическую линию своей героини для премьерных показов, где каждый ее выход стал не просто красивым платьем, но превратился в игру цитат и ассоциаций с фильмом.

Париж. Кутюрное платье Chanel из бархата оттенка бургунди с белоснежной юбкой, сшитое новым креативным директором дома Матье Блази, дополнила бархотка с огромным 85-каратным бриллиантом цвета шампань. Колье, а также кольцо с 15-каратным бриллиантом предоставила актрисе ювелир Лоррейн Шварц.

Лондон. Выбор пал на молодого британского дизайнера турецкого происхождения Дилару Финдикоглу. Полупрозрачное кастомное платье с декором в виде кос украсила винтажная брошь «Валькирия» с гранатом от Boucheron 1900 года и асимметричные серьги с гранатом и жемчугом Jessica McCormack. На левую руку актриса надела реплику «Браслета Шарлотты» из музея семьи Бронте в Йоркшире. После смерти своих сестер Эмили и Энн Шарлотта Бронте, писательница, автор романа «Джейн Эйр», заказала браслет из настоящих прядей их волос.

Лос-Анджелес. Робби предстала в драматичном черно-красном платье деграде с ярусной юбкой и кружевным боди — ее декольте украшал легендарный бриллиант «Тадж Махал» в форме сердца с подписью «Любовь вечна». Это символическое колье в 1972 году Элизабет Тейлор получила в подарок от Ричарда Бертона на свое 40-летие.

Фотоколл в Калифорнии Марго Робби провела в корсетном платье Dilara Findikoglu со змеиным принтом, в пару к которому надела украшения Jessica McCormack — подвеску с грушевидным 10-каратным бриллиантом и кольцо с бриллиантом и рубином.

Еще один образ — черное корсетное платье Roberto Cavalli с барочным чокером Cece Jewellery на бархатной ленте. Ювелирный дизайнер Сесе Файн-Хьюз сделала еще одно важное украшение для главных героев — влюбленной пары Кэтрин и Хитклиффа. Это парные кольца-печатки из 18-каратного желтого золота с эмалевым портретом двух скелетов, обнимающихся на фоне роз и шипов, причем скелеты находятся в той же позе, что и Робби с Элорди на постере к фильму. Скелеты окружены бриллиантами, а по краю можно прочесть цитату из Эмили Бронте: «Из чего бы ни состояли наши души, его и моя — одинаковы». Гравировка «C&H» обозначает имена персонажей, даты «1847–2026» отсылают к году публикации романа «Грозовой перевал» и дате последней экранизации. Любопытно, что идея парных колец принадлежит Марго Робби: продемонстрировав свое кольцо на странице стилиста Эндрю Макумала, актриса подарила второе партнеру по фильму Джейкобу Элорди. «Это был очень особенный заказ — создать эти парные кольца, не только в честь "Грозового перевала", но и в память о персонажах и времени, которое Марго и Джейкоб провели вместе, работая над фильмом»,— сказала Файн-Хьюз.

Нина Спиридонова