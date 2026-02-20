В конце февраля в Пулково проведут антитеррористические учения

В последней декаде февраля 2026 года на территории аэропорта Пулково пройдут антитеррористические учения «Набат-2026». Об этом сообщили в УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В учениях будут задействованы представители всех силовых ведомств, правоохранительных органов и специальных служб. В качестве цели заявлена отработка взаимодействия региональных структур по пресечению диверсионно-террористического акта на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах воздушного транспорта.

В ФСБ предупредили, что в районе мероприятий могут вводиться временные ограничения для транспортных средств и пешеходов.

Артемий Чулков