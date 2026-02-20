МВД предложило узаконить регистрацию в апартаментах

Министерство внутренних дел России разработало законопроект, позволяющий гражданам оформлять временную регистрацию в апартаментах. Документ опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.

В ведомстве пояснили, что сейчас широко распространена практика проживания россиян в нежилых помещениях, однако законодательство не предусматривает регистрации по месту пребывания в них. Это фактически ограничивает конституционное право граждан на свободный выбор места пребывания.

«В этой связи законопроектом предлагается уточнить понятие "место пребывания" в законе № 5242-I, дополнив его положением, что таковым может являться нежилое помещение, сходное по предусмотренным проектной документацией соответствующего здания характеристикам с квартирами в многоквартирном доме и не входящее в номерной фонд гостиниц и иных средств размещения»,— говорится в пояснительной записке.

Инициатива стала реакцией на постановление Конституционного суда от 3 февраля. КС признал неконституционным запрет на регистрацию в пригодных для жизни апартаментах. Суд указал, что сложившийся правовой пробел необоснованно ущемляет права собственников. Суд также отметил, что владельцы такого жилья несут повышенную нагрузку в виде более высоких налогов и коммунальных платежей, что должно компенсировать отступления от строгих градостроительных норм, предъявляемых к обычным квартирам.