Чем известен экс-замглавы МИДа Сергей Вершинин

20 февраля президент РФ Владимир Путин перевел Сергея Вершинина с должности заместителя министра иностранных дел на должность посла в Турции. Подробности биографии дипломата — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Вершинин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Вершинин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Вершинин Сергей Васильевич родился 24 июля 1954 года. Окончил МГИМО (1976), Дипломатическую академию МИД России (1991). С 1976 года занимал различные должности в МИДе, работал в Марокко и Алжире. В 1993–1997 годах — советник-посланник посольства России в Тунисе. В 1999–2003 годах — посол России в Алжире.

С 2004 года — заместитель директора, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки. С 2011 года одновременно специальный представитель министра иностранных дел по вопросам ближневосточного урегулирования. С 2011 года — член коллегии МИД России. С 27 марта 2018 года — заместитель министра иностранных дел.

Представлял Россию на переговорах брюссельской «четверки» (ЕС, ООН, США, РФ) по вопросам палестино-израильского конфликта. С 2013 года участвовал в международных консультациях по проблемам урегулирования в Сирии. Осенью 2024 года представлял Россию на Саммите будущего — мероприятии, созванном по инициативе генсека ООН Антониу Гутерриша.

Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. Награжден орденами Дружбы (2008), Почета (2014), Александра Невского (2019), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2024).