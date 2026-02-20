Путин перевел замглавы МИДа Вершинина на должность посла в Турции

Президент России Владимир Путин перевел Сергея Вершинина с должности заместителя министра иностранных дел на должность посла в Турции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Вершинин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Вершинин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Владимир Путин подписал два указа. Первым указом он снял Сергея Вершинина с должности замглавы МИДа, вторым — назначил его на новую должность.

Сергею Вершинину 71 год. В должности заместителя министра иностранных дел работал с 27 марта 2018 года. До этого — с 2005 года — работал директором Департамента Ближнего Востока и Северной Африки. В системе МИД — с 1976 года.