Путин перевел замглавы МИДа Вершинина на должность посла в Турции
Президент России Владимир Путин перевел Сергея Вершинина с должности заместителя министра иностранных дел на должность посла в Турции.
Сергей Вершинин
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Владимир Путин подписал два указа. Первым указом он снял Сергея Вершинина с должности замглавы МИДа, вторым — назначил его на новую должность.
Сергею Вершинину 71 год. В должности заместителя министра иностранных дел работал с 27 марта 2018 года. До этого — с 2005 года — работал директором Департамента Ближнего Востока и Северной Африки. В системе МИД — с 1976 года.