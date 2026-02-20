Красноярский полицейский предстанет перед судом за фальсификацию доказательств

На рассмотрение Советского райсуда Красноярска поступило уголовное дело в отношении дознавателя отдела полиции, которому предъявлено обвинение в фальсификации доказательств (ч. 2 ст. 303 УК РФ, максимальная санкция — лишение свободы на срок до пяти лет). Первое заседание назначено на 2 марта.

По информации пресс-службы судов Красноярского края, дознаватель, который вел дело о краже, подделал постановление о предъявлении обвинения гражданину, а также документы о направлении дела прокурору с обвинительным заключением.

Следствие считает, что полицейский действовал из «корыстных побуждений, с целью избежать затрат рабочего времени и труда».

Илья Николаев