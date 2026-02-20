Ярославская область увеличила объем агроэкспорта на 38%

По итогам 2025 года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Ярославской области достиг 34,2 млн долларов США. Это на 38% больше, чем в 2024 году, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Объем поставок пищевой и перерабатывающей промышленности увеличился вдвое и достиг 20,9 млн долларов. Экспорт мясной продукции составил почти 7 млн долларов, что на 38,1% больше показателей 2024 года.

Главными экспортерами являются АО «Ярославский бройлер», ООО «Пречистенский молочный продукт», ООО «КЦК «Аронап», ООО «Собрание», ЗАО «Атрус». Они поставляют мясо, полуфабрикаты, субпродукты, кондитерские изделия, сыры, шиповник, концентраты и напитки, шоколад и кофейную продукцию.

«География поставок расширяется: ярославские производители отправляют товары более чем в 20 стран, включая Китай, Казахстан, Узбекистан, ОАЭ, Беларусь. В прошлом году к этому списку добавилась Нигерия: одно из предприятий региона (ООО «Грейнрус Агро» — прим. «Ъ-Ярославль») впервые отправило туда 2 тыс. тонн пшеницы, выращенной на Ярославской земле»,— сообщил губернатор Михаил Евраев.

Как добавили в правительстве области, сейчас налаживаются контакты с Вьетнамом и Индией. В частности, в эти страны свою продукцию уже поставляет Ярославский ликеро-водочный завод.

Алла Чижова