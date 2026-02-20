В Москве доначислили налоги более 60 тыс. неработающих граждан

Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по Москве сообщило об итогах проверки теневых доходов неработающих жителей столицы. В 2025 году было выявлено 64 тыс. москвичей, которые «формализовали источники получения денежных средств». Об этом сообщила пресс-служба столичного УФНС.

По данным руководителя управления Марины Третьяковой, в госбюджет от легализованного дохода поступило более 9 млрд руб. Она отметила, что НДФЛ стабильно занимает половину в структуре налоговых доходов бюджета Москвы. По итогам 2025 года объем его поступлений вырос на 9% год к году и достиг 2,4 трлн руб.

Как сообщили в УФНС, в результате работы по предотвращению теневой занятости населения 29 тыс. человек дополнительно задекларировали доходы от операций с имуществом, был легализован труд 85 тыс. работников, из которых 7 тыс. — иностранные граждане. В бюджет доначислено более 2 млрд руб.

Весной 2025 года Минтруд представил план по борьбе с нелегальной занятостью на ближайшие три года. По данным ведомства, за прошлый год из тени вывели почти 1 млн сотрудников, а на рынке труда были легализованы 976 тыс. человек.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Придут за тунеядцами».