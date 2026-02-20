ФНС потребовала признать банкротом «Битривер-Б» из-за долга 3,6 млн руб.

В Арбитражный суд Республики Бурятия поступило заявление региональной ФНС о признании ООО «Битривер-Б» банкротом. Заявление зарегистрировано 18 февраля.

Согласно карточке дела, сумма исковых требований составляет более 3,6 млн руб. ФНС также обратилась с ходатайством о предоставлении кандидатуры арбитражного управляющего.

ООО «Битривер-Б» учреждено бизнесменом Игорем Рунцом для строительства и эксплуатации дата-центра мощностью 100 МВт в Мухоршибирском районе Бурятии. Реализация инвестпроекта стоимостью около 700 млн руб. началась в 2020 году, однако официального планового открытия в 2025 году не состоялось по неизвестным причинам. С осени 2025 года в Арбитражном суде Бурятии рассматривается еще один иск к «Битривер-Б» от ПАО «Россети Сибирь» о взыскании долга 5,5 млн руб.

Игорь Рунец находится под домашним арестом в рамках дела об уклонении от уплаты налогов. Его компания BitRiver, крупнейший оператор майнинга в России — под угрозой банкротства.

Влад Никифоров, Иркутск