Жительница Ярославля перечислила мошенникам более двух миллонов

В Красноперекопском районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, в ходе которого жительница Ярославля передала мошенникам более 2,6 млн рублей. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Потерпевшая 1955 года рождения получила сообщение от лица, представившегося главным бухгалтером с предыдущего места работы, с уведомлением о предстоящем контакте с сотрудниками силовых структур. Позже женщина получила звонок от лиц, выдававших себя за представителей правоохранительных органов. Они утверждали, что она является жертвой мошеннической схемы и может быть причастна к деятельности недружественного государства. В ходе разговора ей было предложено установить приложение на телефон и обналичить все имеющиеся средства.

По инструкции мошенников потерпевшая перевела деньги на указанные ей счета. Следственным отделом ОМВД по Красноперекопскому району возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).

Расследование продолжается. Полиция призывает граждан быть бдительными при получении звонков и сообщений, требующих передачи денежных средств или личной информации. Особое внимание следует уделять запросам, связанным с участием в расследованиях или подозрениями в причастности к преступной деятельности.

