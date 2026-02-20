Выделенку планируют сделать на Новикова-Прибоя в Нижнем Новгороде в 2026 году

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода планирует в 2026 году сделать выделенную полосу для общественного транспорта на улице Новикова-Прибоя, от развязки в районе станции метро «Пролетарская» до Мызинского моста. Как рассказал директор департамента Андрей Житников на комиссии гордумы по транспорту, ее планировали ввести в прошлом году, но отложили из-за ремонта путепровода около моста.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Председатель комиссии Станислав Прокопович спросил, почему ее нельзя ввести сейчас на участке от «Пролетарской» до светофора перед мостом. Андрей Житников ответил, что из-за заужения проезжей части в связи с ремонтом транспорт и так плохо едет, поэтому вопрос отложили до окончания этих работ.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижнем Новгороде выделенные полосы действуют на улице Ванеева, проспектах Ленина и Гагарина, Московском шоссе, Окском съезде, улицах Советской и Бекетова.

Галина Шамберина