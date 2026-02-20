К экс-главе «Пантеона защитников Отечества» подали иск на полмиллиарда рублей

Генпрокуратура подала иск к бывшему руководителю военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Вячеславу Филиппову. Сумма требований составила 510,6 млн руб. Рассматривать иск будет Красногорский городской суд Московской области, сообщает пресс-службы судов региона. Господин

Вячеслав Филиппов

Фото: ФВМК Вячеслав Филиппов

Фото: ФВМК

Ответчиком по иску также стали бенефициар ООО «ПСС» Олег Суворов и аффилированные с бывшим главой «Пантеона» лица. По данным надзорного ведомства, Филиппов и Суворов получали коррупционную прибыль при заключении контрактов в 2020-2024 годах.

В сентябре 2024 года суд арестовал Вячеслава Филиппова по обвинению в получении взятки. По версии следствия, бывший глава мемориала получил автомобиль стоимостью 2 млн руб. от Олега Суворова, за заключение контрактов на установку памятников и мемориальных комплексов. Оба фигуранта отрицали вину.

Подробнее — в материале «Ъ» «Взятки из Сколково везли на военное кладбище».

Никита Черненко