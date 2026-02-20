Мэрия: в Екатеринбурге усилят контроль над уборкой снега

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел совещание с руководителями районов по вопросам уборки снега и содержания территорий. Он отметил, что январь был сложным из-за превышения месячной нормы осадков почти в 1,5 раза, сообщили в пресс-службе администрации. «На сегодняшний день мы уже получили годовую норму осадков. Также были очень низкие температуры. Приходилось вносить корректировки в сроки уборки и по использованию техники. Но, тем не менее, работа ведется достаточно системно»,– отметил Алексей Орлов.

Мэр подчеркнул, что остаются проблемы с уборкой дворовых территорий, и потребовал усилить контроль за деятельностью управляющих организаций. Градоначальник напомнил, что город предоставляет УК право бесплатно вывозить снег на полигоны, однако это предложение редко используется. На совещании отметили, что необходимо обеспечить своевременную очистку крыш от снега и наледи. Чистить крыши должны управляющие организации или собственники зданий.

Обсуждались вопросы сотрудничества с ГИБДД по борьбе с «подснежниками» и парковкой грузового транспорта, мешающей уборке дорог.

За сутки в уборке улиц и дорог было задействовано 463 единицы техники и 576 дорожных рабочих. На полигоны вывезено более 11 тыс. тонн снега. Сегодня уборку продолжают 469 рабочих и 238 единиц спецтехники.