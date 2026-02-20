Прокурор запросил 14 лет колонии для вице-спикера заксобрания Красноярского края

В Красноярске проходят судебные прения по уголовному делу о предполагаемых хищениях при поставках товаров в заполярный город Игарка. Для его главных фигурантов — зампреда регионального парламента Сергея Натарова и его сына Антона Натарова — гособвинитель запросил соответственно 14 и 13 лет колонии общего режима, а также штрафы в размере 5 млн руб. и 3 млн руб., сообщил сегодня Telegram-канал парламентария. Другим подсудимым прокурор предложил наказание от условного лишения свободы до 17 лет строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Натаров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Натаров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Следующей в прениях выступит сторона защиты.

Как писал «Ъ-Сибирь», летом 2023 года Генпрокуратура РФ направила в суд дело о предполагаемых хищениях при поставках товаров в заполярный город Игарку в 2016-2018 годах. По результатам расследования 12 фигурантам предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере), ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) и ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юридических лиц). По подсчетам следствия, ущерб составил свыше 100 млн руб. Примерно 3 млн руб. из этой суммы, уверены правоохранители, были легализованы. На предварительном следствии никто из дюжины фигурантов расследования вину не признал.

Илья Николаев