В Черкесске суд взыскал с майнера почти 100 млн рублей за кражу энергии

Черкесский городской суд обязал жителя села Чапаевского Прикубанского района Карачаево-Черкесии выплатить «Россети Северный Кавказ» 97,7 млн руб. за незаконное потребление электроэнергии, сообщает пресс-служба компании.

Мужчина подключил более 180 устройств для добычи криптовалюты напрямую к электросетям, минуя счетчик. Энергетики выявили эту схему в декабре 2024 года во время контрольных проверок, которые выявили скрытое присоединение кабельной линии 10 кВ к трансформаторной подстанции на частной территории.

Майнер организовал ферму в складском помещении, где 198 устройств (по уточненным данным) потребляли энергию в обход приборов учета. Объем украденной электроэнергии превысил 12,1 млн кВт·ч, что и привело к ущербу почти в 75 млн руб. на момент обнаружения; к февралю 2026 года претензионная работа увеличила сумму до 97,7 млн руб. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана), которая грозит до двух лет лишения свободы и штрафом.

В 2025 году «Россети Северный Кавказ» зафиксировали 128 случаев незаконных криптоферм — почти в три раза больше, чем 55 инцидентов в 2024-м. Общий ущерб превысил 1 млрд руб., что на 42,6% выше прошлогоднего уровня. В Карачаево-Черкесии филиал «Карачаево-Черкесскэнерго» в 2024 году пресек 151 факт воровства энергии, а объем неучтенного потребления вырос более чем вчетверо по сравнению с 2023-м — до 23 млн кВт·ч.

Подобные случаи множатся по региону из-за низких тарифов и слабого контроля. В Ингушетии в мае 2025-го Верховный суд заменил условный срок реальным — 3,5 года колонии-поселения за 22 млн руб. ущерба. Аналогичные фермы всплывали в Дагестане, который лидирует на Северном Кавказе по масштабам незаконного майнинга. «Россети» усилили рейды, но майнеры продолжают рисковать, маскируя подключения под бытовые нагрузки.

