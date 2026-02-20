В Истре отменили проведение «Бакшевской Масляницы»

Администрация Истры не согласовала проведение «Бакшевской Масляницы», которая проходила с 1985 года. Об этом организаторы сообщили в сообществе во «ВКонтакте». По их данным, участникам пригрозили ответственностью по статье о несогласованных митингах.

«Следуя рекомендациям властей, мы не будем реализовывать на поляне сценарий Бакшевской Масляницы, по которому праздник проходил многие годы, с весенним шествием, побудкой медведя, штурмом и т. д. Место, где готовился праздник, также публиковаться не будет», — указано в сообщении. При этом организаторы «ни при каких условиях не призывают к игнорированию или сознательному нарушению закона».

Авторы обращения считают, что праздник не подпадает под действие закона 54-ФЗ «О собраниях, митингах…», поскольку не относится к публичным мероприятиям, перечисленным в документе. По их оценке, привлечение к ответственности по статье о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования может быть квалифицировано как превышение должностных полномочий.

«Бакшевская Масляница» возникла как внутренний праздник добровольных помощников реставраторов. Вход оставался символическим — участники приносили еду и тесто для блинов. Кульминацией традиционно становился штурм снежной крепости, построенной волонтерами.