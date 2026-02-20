Метеоролог объяснил отсутствие норд-оста в Новороссийске этой зимой

В Новороссийске этой зимой отсутствует характерный для города северо-восточный ветер — норд-ост. По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, отсутствие норд-оста в его классическом понимании обусловлено характером атмосферных процессов, преобладающих нынешней зимой на юге европейской территории России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Норд-ост — это холодный северо-восточный ветер, который образуется из-за особого географического расположения Новороссийска. Город находится между Кавказскими горами и Черным морем, создавая своеобразный природный аэродинамический коридор. Когда холодный воздух с континента встречается с теплым морским воздухом, рождается этот мощный ветер, который срывает крыши, валит деревья и разбивает о причалы корабли.

«Для норд-оста необходимо одно главное условие: чтобы холодный антициклон давлел над югом европейской территории и в какой-то момент холодный воздух перетекал через Кавказский хребет, разгоняясь до ураганной скорости при движении вниз», — объяснил «Ъ-Новороссийск» метеоролог.

Подобные ситуации, по словам эксперта, этой зимой возникали, но были кратковременными. Антициклоны не застаивались над югом европейской территории надолго. А южные циклоны приносили на черноморское побережье Кавказа юго-западные и южные ветры со скоростью до 20-25 метров в секунду. Такие показатели фиксировали этой зимой в Анапе, Новороссийске и Туапсе.

«Скорее всего, норд-ост Новороссийск не увидит этой зимой от слова совсем»,— заключил Александр Шувалов.

Наталья Решетняк