На борту пропавшего в Амурской области вертолета находились две женщины

На борту пропавшего в Амурской области вертолета кроме пилота находились две женщины — следователь Октябрьского межрайонного следственного отдела СУ СКР по региону и начальник отдела участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Октябрьский». Следствие рассматривает две основные версии авиационного происшествия: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушным судном.

Женщины были при исполнении должностных обязанностей и в составе следственно-оперативной группы выезжали с места происшествия, где обнаружили тело работника лесозаготовительного предприятия, который, по предварительным данным, погиб при выполнении работ. На обратном пути в направлении села Ромны вертолет исчез.

Сейчас сформирована следственная группа из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов. Пропавшее воздушное судно ищут. Также осмотрено место базирования воздушного судна и изъяты документы, сообщили в пресс-центре СКР.

Вертолет Robinson R44 исчез с радаров около 23 часов 19 февраля. По последним данным, он пропал в 130 км от села Амаранка Ромненского округа. На момент исчезновения сложных погодных явлений в этом районе зафиксировано не было.

Восточное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту авиационного происшествия о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Из Благовещенска к месту предположительного крушения вертолета отправились спасатели поисково-спасательного отряда и аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Амурской области, в том числе три снегохода и беспилотный летательный аппарат.

По информации местных жителей, на лесозаготовительной деляне сотрудник погиб при буксировке автомобиля. Его смерть и стала причиной, по которой на место вылетели сотрудники правоохранительных органов.

Анна Яшина, Благовещенск