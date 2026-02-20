В Ставрополе устраняют последствия ураганного ветра

В Ставрополе экстренные службы устраняют последствия ураганного ветра, порывы которого достигали 23 м/с. По распоряжению главы города Ивана Ульянченко спасатели работают в усиленном режиме, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ставрополя Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

К утру поступило 58 обращений, 17 из них уже обработаны. Большая часть заявок — 29 — касается падения или угрозы падения деревьев и веток. К настоящему моменту отработано 14 таких обращений, остальные находятся в процессе выполнения.

К работам привлекли 191 человека и 104 единицы техники. Сейчас бригады работают на улице Казачьей, где вырванное с корнем дерево упало на одноэтажное здание.

Ситуация находится на личном контроле мэра города, сообщила администрация Ставрополя.

Валерий Климов