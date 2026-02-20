В Турции задержали итальянского военкора с российским паспортом Андреа Лучиди

В Турции задержали итальянского военного корреспондента с российским гражданством Андреа Лучиди и юристов турецкой организации Halkin Hukuk Burosu. Об этом сообщила пресс-служба МИД Италии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андреа Лучиди

Фото: Telegram канал Andrea Lucidi Андреа Лучиди

Фото: Telegram канал Andrea Lucidi

Андреа Лучиди, работавший на Донбассе, был задержан после встречи с юристами турецкой организации Halkin Hukuk Burosu (HHB) для получения информации об одном из видов тюрем в стране. По окончании встречи господина Лучиди и юристов задержала политическая полиция.

«У всех членов делегации на паспорта наложены ограничения… Мы не можем получить информацию о делегации, находящейся под угрозой депортации»,— сообщили в организации (цитата по «РИА Новости»). Под угрозой депортации помимо господина Лучиди находятся Татьяна Десятова, адвокат Алехандра Матаморос Александрова, Ник Крекельберг, Жан-Паскаль Грациани и Фернандо Гарсиа.

По словам осведомленного источника издания, итальянский журналист и другие члены иностранной делегации покинули Турцию. Как сообщил еще один дипломатический источник, задержание военкора могло быть связано с его предстоящим выступлением на неформальном заседании СБ ООН по теме необъективного освещения конфликта на Украине западными СМИ.

Военный корреспондент и журналист, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди получил российское гражданство в январе 2025 года.