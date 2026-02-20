Задержки рейсов в Ставрополе и Минводах продолжаются второй день

Мощный снегопад в Москве парализовал работу аэропортов Ставропольского края, следует из данных онлайн-табло.

Второй день подряд рейсы задерживаются как на вылет, так и на прилет — в первую очередь в международном аэропорту Минеральные Воды. Аэропорт Ставрополя тоже страдает от сбоев, хотя в меньшей степени.

В Минеральных Водах на 20 февраля три самолета не успевают вылететь: в Хургаду, Санкт-Петербург и Казань. Прилет задерживается из шести городов — Казани, Перми, Хургады, Сочи, Сыктывкара и Москвы (Шереметьево). Накануне, 19 февраля, ситуация была еще более сложной: онлайн-табло показало 13 задержанных рейсов, включая восемь прилетов из Москвы (два борта), Ноябрьска, Шарм-эль-Шейха, Санкт-Петербурга, Еревана, Махачкалы и Якутска. Пять вылетов тоже сдвинулись по времени.

Аэропорт Ставрополя фиксирует задержку одного вылета в Москву (Шереметьево) и двух прилетов — из Москвы и Санкт-Петербурга. Днем раньше вылет в Сочи перенесли с 09:40 на 13:35, прилеты из Сочи — с 08:40 на 12:45, а из Внуково — с 11:20 на 13:10. Всего три рейса подверглись переносам.

Причина кроется в столичной непогоде: снегопад обрушился на Москву и нарушил расписание по всей России. Шереметьево и другие московские хабы работают с перебоями, что цепной реакцией бьет по региональным аэропортам. 19 февраля снегопад уже привел к массовым задержкам — 16 рейсов в аэропортах края. Пассажиропоток Ставрополья в 2025 году превысил 5 млн человек, что делает такие сбои особенно болезненными.

Ранее похожие инциденты случались в январе 2026-го и декабре 2025-го: тогда снегопады в столице задержали до 15 рейсов, включая отмены в Москву, Екатеринбург и Хургаду. Пассажиры ждут обновлений. Аэропорты рекомендуют отслеживать табло и связываться с авиакомпаниями. Ситуация меняется ежечасно — службы работают, чтобы минимизировать простои.

Станислав Маслаков