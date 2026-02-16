Нижегородская мэрия закупит в лизинг более 100 единиц коммунальной техники

Администрация Нижнего Новгорода намерена приобрести в лизинг более 100 единиц коммунальной техники. Об этом мэр Юрий Шалабаев сообщил в своем Telegram-канале 16 февраля 2026 года.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В частности, планируется закупка машин, предназначенных для всесезонной уборки: бульдозеры, автогрейдеры, фронтальные и мини-погрузчики, тракторы и др.

Мэр напомнил, что с 2021 года парк муниципальных дорожных предприятий Нижнего Новгорода увеличили более чем на 400 машин. При этом списали с баланса «откровенный хлам на колесах». После покупки новой техники старая также будет списана.

Галина Шамберина