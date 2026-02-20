Lindt оштрафовали на €500 тыс. за рекламу с Елисейскими Полями

Парижский суд назначил швейцарскому производителю шоколада Lindt & Sprungli штраф €500 тыс. за использование в рекламе изображения Елисейских Полей. Об этом сообщает Le Figaro.

Эту сумму компания должна будет выплатить комитету Елисейских Полей. Тот обратился в суд после того, как в телевизионной рекламе шоколада Lindt появилась знаменитая парижская улица с рождественской иллюминацией. В комитете, который отвечает за продвижение образа Елисейских Полей, сочли, что использование таких изображений в рекламе нарушает авторское право.

У Lindt есть шоколадные наборы под названием Champs-Elysees («Елисейские Поля»), это зарегистрированный товарный знак. При этом комитет, а за ним и суд сочли использование изображений этой улицы в рекламе «нарушением авторских прав на иллюминацию» и «недобросовестной конкуренцией». «Они не просто изображали улицу или исторический памятник, являющиеся общественным достоянием, а подчеркивали визуальные элементы, характерные для конкретного узнаваемого события»,— говорится в решении суда.

Яна Рождественская