Умер геолог Александр Авдонин, обнаруживший царские останки

Доктор геолого-минералогических наук Александр Авдонин умер на 94 году жизни, сообщил «Ъ-Урал» его друг Валентин Грибенюк. В воскресенье, 22 февраля, в Курганово (Свердловская область), где он в последнее время жил, планируется его отпевание и похороны.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Авдонин

Александр Авдонин был одним из тех, кто нашел останки семьи Николая II и членов его семьи с прислугой, которые были расстреляны большевиками в Екатеринбурге в доме Ипатьева в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Их останки пытались уничтожить в урочище Ганина Яма (сейчас там монастырь), а затем захоронили в Поросенковом Логу (сейчас «Мемориал Романовых»). Место захоронения было засекречено.

Неофициально скрытые останки обнаружили Александр Авдонин и киносценарист Гелий Рябов в 1979 году, однако разглашать эту информацию они не стали. Поэтому официально захоронение было вскрыто только в 1991 году, когда изменилась политическая обстановка. Изначально были обнаружены останки девяти человек. В июле 1998 года их захоронили в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В 2007 году было обнаружено еще одно захоронение — как установила экспертиза, цесаревича Алексея и великой княжны Марии.

