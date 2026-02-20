Захарова ответила на бойкот Паралимпиады со стороны Украины

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление украинского МИДа о бойкоте Паралимпиады из-за участия российских спортсменов. По ее мнению, Украина пытается уничтожить основные принципы олимпизма.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Киевский режим пытается растоптать как принципы олимпизма, так и основы человечности»,— заявила госпожа Захарова (цитата по «РИА Новости»). Так дипломат прокомментировала высказывание властей Украины о бойкоте украинскими чиновниками Паралимпиады, если организаторы не пересмотрят решение об участии в состязаниях россиян и белорусов с национальной символикой.

Международный паралимпийский комитет (IPC) снял санкции с России и Белоруссии в сентябре 2025 года. В январе IPC разрешил россиянам подавать заявки на участие в Паралимпиаде. Спортсмены из России впервые с 2014 года выступят на Паралимпиаде с флагом и гимном.