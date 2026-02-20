FT: инвесторы в феврале вложат рекордные средства в Европу вместо США

По данным Financial Times, ссылающейся на статистику EPFR, в феврале инвесторы вложат рекордную сумму средств в европейские фондовые рынки. Такие выводы сделаны на основании двух подряд рекордных недель февраля, за которые инвесторы направили в акции европейских компаний около €10 млрд.

Наибольшая активность инвесторов наблюдается на фондовых рынках Великобритании, Франции и Испании. По мнению аналитиков, инвесторы стремятся диверсифицировать свои вложения, выводя средства с американского рынка, и особенно из акций компаний технологического сектора, который в этом году пострадал от опасений по поводу потенциального пузыря искусственного интеллекта».

«Многие международные инвесторы хотят диверсифицировать свои портфели, избегая американского рынка, на котором работать уже довольно дорого, — цитирует FT Шэрон Белл, старшего стратега по рынкам акций в инвестбанке Goldman Sachs. — Европейский рынок акций предлагает иную структуру… там меньше технологических компаний».

Евгений Хвостик