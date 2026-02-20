Георгий Борисенко назначен замглавы МИД России

Президент России Владимир Путин освободил Георгий Борисенко от должности посла в Египте и полпреда РФ в Лиге арабских государств и назначил его заместителем министра иностранных дел России.

Георгий Борисенко

Фото: Пресс-служба МИД России Георгий Борисенко

Фото: Пресс-служба МИД России

Должность замглавы МИДа стала вакантной после перевода Сергея Вершинина на должность посла России в Турции. Заместителем министра господин Вершинин работал с марта 2018 года.

Георгию Борисенко 57 лет. На дипломатической службе — с 1990 года. В 2003—2011 годах работал на разных должностях в посольстве России в США. С декабря 2011 года — в департаменте Северной Америки МИД РФ.