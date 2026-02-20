В Москве цены на такси выросли в три раза из-за снегопада

Стоимость поездки на такси в Москве на маршрутах из области в центр и к транспортным узлам выросла на 25% из-за снегопада. Длительность поездок увеличилась в три раза. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Go».

«До конца утреннего часа пик длительность поездок на такси в Москве может увеличиться до 30%, на отдельных маршрутах — в два-три раза», — сообщила пресс-служба «Яндекс.Go» (цитата по ТАСС). В компании объяснили, что рост цен на такси обусловлен длительностью поездки, поскольку в цене учитывается время в пути. Особенно увеличение стоимости заметно в утренний час пик и на дальних маршрутах.

По статистике сервиса, ситуация может прийти в норму после 11:00 мск, когда столичные дороги станут свободнее. Однако из-за усиления осадков к вечеру час пик вновь начнется с 16:00 мск. Из-за этого длительность и, соответственно, стоимость поездок опять будут увеличиваться.

19 февраля столицу накрыл средиземноморский циклон «Валли», сопровождавшийся порывами ветра до 17 метров в секунду и аномальным снегопадом. Утром в Москве пробки достигали 8–9 баллов, которые продолжались до позднего вечера. Столичные власти и ГИБДД просили граждан не использовать личные автомобили.