В Воронежской области за полгода выросла доступность автомобилей с пробегом

По итогам второго полугодия 2025 года в Воронежской области выросла доступность подержанных автомобилей российского и иностранного производства. Так, сейчас жителю региона нужно потратить 11,9 медианной зарплаты на приобретение отечественного авто, а в июле 2025 года — 13,8 (-13,8%). Иномарку можно купить за 14,2 зарплаты против 16,2 в конце первого полугодия 2025-го (-12,3%). Это следует из данных исследования «Авто. ру», которое есть в распоряжении «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Аналитики рассчитали индекс доступности автомобилей из соотношения средней цены автомобилей-маркеров к медианной зарплате, которую предлагают в вакансиях. К этой категории машин относятся поддержанные Lada Vesta и Hyundai Solaris. Для подсчета средней цены учитывалась стоимость автомобилей-маркеров возрастом от 3 до 10 лет, с пробегом не более 200 тыс. км, имеющие не более трех владельцев.

В Центральном федеральном округе (ЦФО) Воронежская область занимает третье место по уровню доступности автомобилей с пробегом, уступая только Москве и Московской области. Жители столицы могут позволить себе поддержанные машины за 9,8 и 11,4 зарплаты соответственно, московского региона — за 10,9 и 13,2.

Белгородская область напротив оказалась в аутсайдерах рейтинга. Жителям региона нужно отложить 12,5 ежемесячного дохода, чтобы купить отечественное авто и 15,5 — зарубежного производства. По итогам первого полугодия 2025-го показатели равнялись 15,9 и 18,3 соответственно. В хвосте рейтинга белгородцы оказались вместе с жителями Тульской (13,6 и 15,8 зарплаты) и Владимирской (14,2 и 15,4) областей.

Другие регионы Черноземья в исследовании не представлены. В целом по ЦФО доступность личного транспорта также выросла. В июле на Lada Vesta пришлось бы отложить 12,9 заработной платы, а в январе — уже 11,6. Для покупки Hyundai Solaris в первом полугодии требовалось 14,6 ежемесячного дохода, в конце года — 12,8. Аналитики связывают динамику с уменьшением средней стоимости машин этих марок и с ростом медианных зарплат. Так, к январю 2026 года отечественный автомобиль с пробегом в среднем можно было приобрести за 1,01 млн руб., что на 2,6% ниже уровня июля. Стоимость иномарки сократилась на 4,9% — до 1,2 млн. Средний доход в ЦФО, по данным hh.ru, вырос на 8,4%, составив 87,6 тыс. руб.

О том, как менялось предложение на автомобильном рынке макрорегиона, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова