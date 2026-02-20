Радий Хабиров встретился с новым начальником Росгвардии по Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с 55-летним Александром Голубом, новым начальником Управления Росгвардии по Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

Александр Голуб является уроженцем Уфы, в разные годы работал в структурах МВД по Башкирии. С июня по август 2019 года он уже был временно исполняющим обязанности начальника Управления Росгвардии по Башкирии. С мая 2023-го по февраль 2026 года возглавлял Управление Росгвардии по Марий Эл.

Господин Хабиров поздравил нового начальник Росгвардии по Башкирии с назначением.

С середины 2019 года региональное управление войск национальной гвардии возглавлял Александр Бурдо. В понедельник глава Башкирии заявил, что Александр Бурдо станет его помощником. Временно исполняющим обязанности начальника управления был Рустам Нагимуллин.

Идэль Гумеров