Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Александр Бурдо назначен помощником главы Башкирии

Начальник управления Росгвардии Башкирии Александр Бурдо покидает пост. Он назначен помощником главы Башкирии Радия Хабирова. Об этом руководитель республики рассказал на оперативном совещании в правительстве. Он отметил, что Александр Бурдо «принял решение в свое время перейти на гражданскую службу».

Радий Хабиров поблагодарил Александра Бурдо за безупречную службу в качестве начальника управления Росгвардии. «И так по-мужски хочу сказать спасибо за выдержку, мужество, которое проявили. Мы с вами непростые задачи решали», — отметил глава региона.

Как сообщал «Ъ-Уфа» Александр Бурдо возглавил управление Росгвардии Башкирии в августе 2019 года.

Идэль Гумеров