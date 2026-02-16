Александр Бурдо назначен помощником главы Башкирии

Начальник управления Росгвардии Башкирии Александр Бурдо покидает пост. Он назначен помощником главы Башкирии Радия Хабирова. Об этом руководитель республики рассказал на оперативном совещании в правительстве. Он отметил, что Александр Бурдо «принял решение в свое время перейти на гражданскую службу».

Радий Хабиров поблагодарил Александра Бурдо за безупречную службу в качестве начальника управления Росгвардии. «И так по-мужски хочу сказать спасибо за выдержку, мужество, которое проявили. Мы с вами непростые задачи решали», — отметил глава региона.

Как сообщал «Ъ-Уфа» Александр Бурдо возглавил управление Росгвардии Башкирии в августе 2019 года.

Идэль Гумеров