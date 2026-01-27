Дорого и небогато

В Свердловской области снизились закупочные цены на молоко: как сообщили участники рынка, с ноября стоимость одного литра упала на 5 руб. На молочных заводах отметили, что ранее свердловские хозяйства продавали молоко на 10% дороже, чем в остальных регионах. Теперь, по мнению эксперта, происходит коррекция цен.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бутылки с молоком на конвейере

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Бутылки с молоком на конвейере

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-Урал» участники рынка Свердловской области, в среднем цена, за которую молочные заводы покупают его у хозяйств упала на 5 руб. за литр. — с 42 руб. до 37 руб. По их данным, стоимость сырого молока стала снижаться еще в мае 2025 года, а с ноября это стало ощутимо.

«Мы рассчитывали на эту сумму, брали кредиты и оформляли лизинг, зная, что мы можем заплатить. Теперь цена снизилась на 5 руб., и это не предел»,— рассказал «Ъ-Урал» руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) «Урал» Александр Быков. Он сообщил, что из-за снижения закупочных цен вполне реальной становится перспектива закрытия предприятий по производству сырого молока. По его словам, сельхозпредприятиям вскоре нужно будет закупать удобрение, семена, горюче-смазочные материалы (ГСМ) к посевной, при этом средств у них меньше, чем они рассчитывали.

По данным на конец 2024 года, Свердловская область находилась на 9 месте среди российских регионов по объемам производства молока. Объем производства составляло 796 тыс. тонн в день, поголовье коров — 104,3 тыс. голов. По данным системы «Спарк», в регионе действует не менее 69 компаний, занимающихся переработкой молока, а также 111 хозяйств, производящих сырое молоко. Министерство сельского хозяйства Свердловской области в 2025 году выделило поддержку более чем 170 компаниям, которые занимаются производством молока.

«Не молокозаводы определяют цену на молоко. Это все равно, что говорить, будто телефон определяет курс доллара — он его просто показывает»,— пояснил «Ъ-Урал» владелец завода «Талицкое молоко» Юрий Окунев, пояснив, что закупочные цены на молоко упали по всей стране, и свердловские производители просто следуют этому тренду. По его словам, цены снижаются или поднимаются одновременно у всех заводов.

Глава Союза предприятий по переработке молока Свердловской области Игорь Пехотин подтвердил, что цены на молоко в регионе были завышены вплоть до 10% по сравнению с поставщиками из других регионов, сейчас корректируются, но все еще остаются высокими.

«Свердловское молоко — выше рынка. Все заводы до последнего тянули с ценами, пока не встала реализация продукции, а в Свердловскую область не потекла продукция из других регионов. Вот это проблема для местных поставщиков»,— сказал он.

Господин Пехотин заметил, что за последние 10 лет в регионе закрылись молокозаводы общим объемом производства до 500 тонн в сутки.

Генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов подтвердил, что цены на сырое молоко снизились по всей России. «Мы действительно наблюдаем фазу коррекции, которая началась в IV квартале 2025 года. Это естественная реакция рынка на сложившийся в течение года дисбаланс, когда рост производства сопровождался снижением потребительского спроса, что привело к накоплению товарных запасов»,— сказал он. Укрепление рубля, по словам господина Белова, повлияло на снижение экспорта и рост импортных поставок.

«На ближайшие два-три месяца мы ожидаем стабилизации ситуации на рынке сырья и рассчитываем на восстановление спроса на готовую продукцию»,— добавили в «Союзмолоко».

Председатель Союза крестьянско-фермерских хозяйств Андрей Аникиев сообщил, что союз обсуждает вопрос снижения закупочных цен на молоко со свердловским минсельхозом.

«Они как чиновники не имеют права зайти в коммерческую составляющую, они это прямо говорят»,— признался он.

В декабре 2024 года ассоциации переработчиков и поставщиков молока договаривались о том, что заводы будут предоставлять приоритет местному молоку. Тогда ассоциация «Животноводы Урала» и Союз перерабатывающих предприятий Свердловской области подписали соглашение о том, чтобы производители молока первоочередно поставляли ее на предприятия региона, а те — закупали в полном объеме.

Анна Капустина