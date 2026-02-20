Осужденный за хищения у «Красмаша» экс-директор «Метакуба» ходатайствует об УДО

Первомайский райсуд Новосибирска рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-директора ООО «Метакуб» Александра Збоева, осужденного по делу о мошенничестве с контрактами на поставку оборудования АО «Красмаш». Судебное заседание назначено на 26 марта, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Приговор Александру Збоеву Октябрьского райсуд Красноярска вынес в апреле 2023 года. По ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество) ему назначили пять лет колонии общего режима, однако апелляционная инстанция исключила из приговора признак «с использованием своего служебного положения» и сократила срок наказания до 4 лет 9 месяцев.

Согласно версии следствия, фигурант дела похитил средства «Красмаша» при исполнении четырех контрактов на поставку оборудования. Ущерб оборонному предприятию составил более 45 млн руб.

Александра Стрелкова