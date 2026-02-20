Сооснователь ASOS Квентин Гриффитс погиб в Таиланде

В Паттайе при падении с 17-го этажа кондоминиума погиб 58-летний сооснователь онлайн-магазина одежды и косметики ASOS Квентин Гриффитс. Трагедия произошла при обстоятельствах, которые местная полиция пока не решается однозначно квалифицировать как несчастный случай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Тело предпринимателя нашли у небоскреба, где он арендовал квартиру. Следователи не обнаружили в помещении следов борьбы, однако, как пишет Daily Mail, окончательные выводы будут сделаны лишь после судмедэкспертизы, что может занять несколько месяцев. Возбуждено уголовное дело. Рассматриваются все возможные версии — от несчастного случая до вмешательства третьих лиц.

Daily Mail пишет, что у Квентина Гриффитса был затяжной юридический конфликт с бывшей супругой из Таиланда. Он подозревал ее в хищении около 500 тыс. фунтов. В 2025 году она также инициировала разбирательство против бывшего мужа. Она подала заявление о мошенничестве с его стороны с недвижимостью на 20 млн бат. Бизнесмен все обвинения отрицал, называя их клеветой.