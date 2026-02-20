В Бурятии за взятки осужден сотрудник государственной племенной службы

Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела ГКУ «Государственная племенная служба Республики Бурятия». Как сообщила республиканская прокуратура, он был признан виновным в получении взятки в крупном размере.

Судом установлено, что в период с 2019 по 2023 годы бывший чиновник требовал от руководителей четырех племенных хозяйств заключать договоры на оказание услуг с подконтрольным ему юридическим лицом. После заключения таких договоров услуги фактически не оказывались, но оплата за них в размере 3,7 млн руб. поступила непосредственно подсудимому через фиктивную схему и счета подконтрольной организации.

Решением суда мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 4 млн руб. Кроме того, у него конфискована в собственность государства денежная сумма, эквивалентная размеру полученных взяток.

Днем ранее в Бурятии был осужден бывший глава минсельхоза республики Галсан Дареев. Его признали виновным в получении взяток в размере 195 тыс. руб. и превышении должностных полномочий. Суд приговорил экс-министра к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Влад Никифоров