Бывшего главу минсельхоза Бурятии осудили на восемь лет за взяточничество

Бывшего зампреда правительства Бурятии, бывшего министра сельского хозяйства Галсана Дареева признали виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Галсану Дарееву также назначен штраф в размере 600 тыс. руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Суд установил, что в период с 2022 по 2023 год бывший министр дал указание своему подчиненному собрать с 17 сельхозпредприятий 4 млн руб. под видом договоров пожертвований якобы для нужд министерства. Деньги были направлены на решение «не связанных с работой ведомства задач». В 2022 году осужденный также получил от посредника руководителей двух аграрных предприятий 195 тыс. руб. Вознаграждение было получено путем вымогательства со стороны чиновника за беспрепятственную проверку документов, поданных для перечисления субсидий.

Галсан Дареев был задержан сотрудниками регионального управления СКР 26 декабря 2024 года. На следующий день ему предъявили обвинение о превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности. После этого Галсана Дареева заключили под стражу.

По версии следствия, глава минсельхоза «дал указания подчиненному незаконно получить от представителей сельхозпредприятий деньги для нужд ведомства». Официально Галсан Дареев находился в отпуске с октября 2024 года. Перед этим был заключен под стражу его помощник Баир Пиртанов. Он подозревается в вымогательстве взятки у руководителя сельхозпредприятия в обмен на положительное решение о получении субсидии из бюджета.

Влад Никифоров, Иркутск