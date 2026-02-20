Число туристов из Китая в Японии в январе впервые после пандемии сократилось

Национальная туристическая организация Японии в январе впервые со времен пандемии COVID-19 отмечает резкий спад в турпотоке из Китая, и сразу на 60,7% к январю 2025 года, до 385,3 тыс. человек. Причиной в туристической отрасли считают призывы правительства КНР к своему населению отказаться от посещения Японии после заявлений премьер-министра Санаэ Такаичи в парламенте по тайваньской теме, сообщает газета Yomiuri.

Сократилось и число туристов из Гонконга — на 17,9%, до 200 тыс. человек. На долю китайских туристов в целом в январе пришлось 11% интуристского потока в Японии, а ранее этот показатель держался в пределах 20—30%. Вместе с тем отмечается рост числа туристов с Тайваня на 17%, до 694,5 тыс.

В ноябре 2025 года Санаэ Такаити заявила, что кризис вокруг Тайваня может представлять для Японии «экзистенциальную угрозу», которая позволит Токио использовать свое право на самооборону. В ответ власти КНР внесли рекомендации, и уже 16 ноября китайские государственные авиакомпании Air China, China Southern Airlines и China Eastern Airlines предложили пассажирам бесплатно отменить брони авиабилетов в Японию или обменять их на билеты в другие страны.

В ноябре 2025 года AFP писало, что турбизнес Японии несет биржевые потери после отказа китайцев от поездок в эту страну.

В целом интуристский поток в Японии в январе сократился к тому же месяцу годом ранее на 4,9%, до почти 3,6 млн посещений. Это также первый спад за четыре года.

Эрнест Филипповский