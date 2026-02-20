Цвет, свет и форма

В арт-галерее Ельцин-центра открылась выставка одного из ключевых художников эпохи русского авангарда Ивана Клюна. В своем творчестве автор не только вышел за рамки двухмерного пространства в трехмерное, но и разработал собственную теорию цвета и света. С его творчеством ознакомилась София Паникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка «Иван Клюн. Цветоформы. Постижение пространства» в арт-галерее Ельцин-центра Фото: София Паникова Выставка «Иван Клюн. Цветоформы. Постижение пространства» в арт-галерее Ельцин-центра Фото: София Паникова Учредитель Фонда сохранения культурного наследия художника Ивана Клюна Виктор Новицкий Фото: София Паникова Следующая фотография 1 / 3 Выставка «Иван Клюн. Цветоформы. Постижение пространства» в арт-галерее Ельцин-центра Фото: София Паникова Выставка «Иван Клюн. Цветоформы. Постижение пространства» в арт-галерее Ельцин-центра Фото: София Паникова Учредитель Фонда сохранения культурного наследия художника Ивана Клюна Виктор Новицкий Фото: София Паникова

Выставка «Иван Клюн. Цветоформы. Постижение пространства» разместилась на первом этаже арт-галереи Ельцин-центра. Ее организаторами стали Московский музей современного искусства (ММОМА) совместно с Фондом сохранения культурного наследия художника Ивана Клюна.

Иван Клюн (1873-1943) — график, живописец, теоретик искусства. Автор кубистических скульптур, супрематических объектов и кинетических конструкций. Соратник и друг автора «Черного квадрата» Казимира Малевича. Важное место в творчестве Ивана Клюна занимала работа над собственной теорией искусства, в первую очередь — теории цвета и света. Он считал, что живописью можно заниматься как наукой.

«Иван Клюн — это огромная глыба. Он творил, создавал искусство и был буквально новатором. Более того, Иван Клюн, по сути своей и своего творчества, открыл дорогу современному искусству»,— рассказал учредитель Фонда Ивана Клюна Виктор Новицкий.

Коллекционер добавил, что до определенной поры Клюн был совершенно недооценен. Он был не так известен, как Малевич или Шагал. При этом он справедливо воспринимался как один из представителей радикальных модернистских течений. Его кинетические конструкции оказались в числе первых в истории искусства мобилей.

Первая выставка «Иван Клюн. Цветоформы. Лаборатория художника» прошла на площадке ММОМА в 2025 году. На Урале показали ее расширенную версию. Посетители увидят более 150 экспонатов.

Экспозиция поделена на несколько разделов, где каждый проиллюстрирован цитатами авангардиста. «Иван Клюн оставил большое количество текстов, в том числе автобиографических. В начале фрагменты, где он пишет о своем вхождении в искусство. Дальше мы увидим тексты разных лет. Где-то они будут противоречить друг другу, но пусть вас это не смущает. Это сделано намеренно и показывает всю сложность поисков Клюна»,— уточнила куратор выставки Оксана Воронина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка «Иван Клюн. Цветоформы. Постижение пространства» Фото: София Паникова Выставка «Иван Клюн. Цветоформы. Постижение пространства» Фото: София Паникова Куратор выставки Оксана Воронина Фото: София Паникова Следующая фотография 1 / 3 Выставка «Иван Клюн. Цветоформы. Постижение пространства» Фото: София Паникова Выставка «Иван Клюн. Цветоформы. Постижение пространства» Фото: София Паникова Куратор выставки Оксана Воронина Фото: София Паникова

Особенностью нового проекта стало обращение к идее выхода объектов из двухмерного в трехмерное пространство. В каждой выставочной зоне расположены объемные модели по эскизам Ивана Клюна. Фигуры дополняют бумажные работы, выходя за пределы листа. Отдельно в витринах оформлены тетрадные зарисовки конструкций, акварельные рисунки, карманный альбом с набросками, черновики стихов и научных работ.

В «сердце» выставки разместили переписку Ивана Клюна с Казимиром Малевичем. Главным экспонатом здесь стал «Автопортрет» (1934) Казимира Малевича из собрания ММОМА. Холст украсил часть экспозиции, посвященной художникам-авангардистам. Творческий диалог Клюна и Малевича шел на протяжении всей жизни.

Дополнительно в галерее разместили зону отдыха, где можно увидеть короткий документальный фильм про авангардиста. Кадры на экране сопровождает музыка Сергея Рахманинова, с которым у художника совпадают даты жизни и смерти.

На площадке галереи собрали не только работы мастера, но и близких ему людей. В отдельный блок вошли «домашние» произведения сына и дочери Ивана Клюна — Георгия Клюнкова (1905-1942) и Нины Жемчужниковой (1927-2024). Оба занимались архитектурой.

Посетить экспозицию можно с 20 февраля по 17 мая.

Выставка «Иван Клюн. Цветоформы. Постижение пространства» продолжает серию выставок, посвященных эпохе русского авангарда, в Ельцин-центре. В 2020 году в рамках проекта «Авангард. На телеге в XXI век» показали работы Василия Кандинского, Александра Родченко, Ольги Розановой и других мастеров жанра. В 2021 году на выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» представили картины таких художников, как Казимир Малевич, Марк Шагал, Роберт Фальк. Она запомнилась инцидентом, когда охранник пририсовал глаза к лицам на картине ученицы Малевича Анны Лепорской «Три фигуры».

София Паникова