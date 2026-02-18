Атомный ледокол «Сибирь» отправили в Финский залив из-за угрозы судоходству
На фоне возникшей угрозы судоходству госкорпорация «Росатом» направила атомный ледокол «Сибирь» в Финский залив. Запрос на привлечение судна направил Минтранс РФ, пишет «Ъ» со ссылкой на главу компании Алексея Лихачева.
Ледокол «Сибирь»
Фото: ФГУП «Атомфлот»
По словам гендиректора «Росатома», просьба об использовании ледокола поступила «впервые за долгие годы». Угроза судоходству появилась на фоне экстремальных морозов в районе залива.
Господин Лихачев уточнил, что ледокол проекта 22220 начал переход из Арктики в Финский залив. После Петербурга судно проследует в порт Приморск в Ленобласти. Там атомоход сразу приступит к обеспечению ледокольных проводок.
Низкие температуры привели к увеличению площади оледенения залива, которая достигла 80%. В такой обстановке экспорт через балтийские порты был фактически парализован.