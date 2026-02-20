Из-за гололеда перевели на «удаленку» школьников в одном из городов Хакасии
Школьников Абазы 20 февраля отправили на дистанционное обучение. О решении властей муниципалитета жителей проинформировал отдел по делам образования мэрии четвертого по численности населения города Республики Хакасия.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Причиной стал гололед, образовавшийся после резкого похолодания в ночь на пятницу. «На оперативном штабе приняли ряд решений, необходимых в нашей ситуации: круглосуточное освещение города, проводим частично откачку на участках, грейдер и машина работают в городе по очистке наиболее сложных снежных и водяных скоплений»,— сообщала накануне мэр Абазы Валентина Филимонова.
Власти также предупредили о том, что из-за гололеда может приостанавливаться движение общественного транспорта. Жителей попросили сократить до минимума передвижение в городе.
По данным «Среднесибирского УГМС», температура воздуха в Хакасии сегодня — около минус 10 градусов. В середине недели она поднималась до плюс 10.