NASA расследовала неудачную миссию космического корабля Boeing Starliner

NASA опубликовала 312-страничный отчет о совместной миссии с компанией Boeing по запуску в июне 2024 года космического корабля Starliner. Из-за технических неисправностей корабль провел на орбите дольше запланированного, а экипажа был вынужден провести несколько месяцев на МКС в ожидании возвращения.

Расследование агентства выявило многочисленные технические проблемы, плохую коммуникацию и ошибки в управлении до и во время полета. В отчете указано, что неспособность Boeing «надлежащим образом организовать системную инженерию и интеграцию оборудования для Starliner» стала одной из основных причин проблем миссии. Из-за потери маневренности космического корабля при приближении к МКС полет был классифицирован как «авария типа А».

Комментируя представленный отчет, администратор NASA Джаред Айзекман возложил вину за ошибки на высокопоставленных должностных лиц агентства, включая его руководителя на момент миссии. По его словам, «наиболее тревожной проблемой» стал процесс администрирования и руководства полетом, в результате чего усилия были сосредоточены на жизнеспособности программы Starliner, а не на безопасности. Именно поэтому, «из-за упорного стремления завершить пилотируемый полет» в течение нескольких недель откладывалась отправка беспилотного корабля для безопасного возвращения астронавтов.

Американские астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс отправились на МКС 5 июня 2024 года на корабле CST-100 Starliner от Boeing, для которого это был первый тестовый полет с экипажем. Во время полета к орбите у корабля отказали четыре двигателя, в дальнейшем в нем были обнаружены пять различных утечек, в том числе гелия. Космонавтов с МКС удалось вернуть лишь в марте 2025 года с помощью корабля Crew Dragon от SpaceX.

Влад Никифоров