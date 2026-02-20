Генштаб ВС России сообщил об укреплении западных границ

Для укрепления сил общего назначения у западных границ России совершенствуется боевой и численный состав войск Ленинградского и Московского военных округов, сообщил замначальника Генштаба ВС генерал-полковник Сергей Рудской.

«С целью наращивания боевых возможностей сил общего назначения, в первую очередь у наших западных границ, совершенствуется боевой и численный состав войск»,— сказал господин Рудской в интервью газете «Красная звезда».

Замначальника Генштаба ВС России сказал о совершенствовании войск в ответе на вопрос о военном потенциале стран НАТО. По его словам, власти России отслеживают угрозы и упреждающе реагируют на них. В качестве элементов сдерживания агрессии он назвал в том числе развитие стратегических ядерных сил.