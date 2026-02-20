Россия надеется подписать соглашение о строительстве АЭС во Вьетнаме в 2026 году

Подписание межправительственного соглашения между Россией и Вьетнамом о строительстве атомной электростанции «Ниньтхуан-1» ожидается уже в 2026 году, сообщил посол России в республике Геннадий Бездетко.

«Во исполнение договоренностей, достигнутых на высшем уровне, уполномоченные организации сторон готовят к подписанию проект соответствующего межправсоглашения. Надеемся, что это произойдет уже в текущем году»,— сказал дипломат в разговоре с «РИА Новости».

Проект 2010 года был отменен в 2016 году. В ноябре 2024-го власти Вьетнама решили возобновить работы. «Росатом» выразил готовность подключиться к проекту. Сейчас стороны снова вернулись к его рассмотрению. По словам председателя комитета Госдумы по энергетике Николая Шульгинова, межправительственное соглашение планировалось подписать до конца 2025 года, однако этого не произошло.