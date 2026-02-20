Все призеры Олимпиады 19 февраля

В четверг, 19 февраля, на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо было разыграно шесть комплектов наград.

Ски-альпинизм. Мужчины. Спринт. 1. Ориоль Кардона (Испания); 2. Никита Филиппов (Россия); 3. Тибо Ансельме (Франция). Женщины. Спринт. 1. Марианна Фаттон (Швейцария); 2. Эмили Арроп (Франция); 3. Ана Алонсо Родригес (Испания).

Лыжное двоеборье. Командный спринт. Большой трамплин + эстафета 4х5 км. 1. Андреас Скоглунд и Йенс Лурос Офтебру (Норвегия); 2. Илкка Херола и Эро Хирвонен (Финляндия); 3. Штефан Реттенеггер и Йоханнес Лампартер (Австрия).

Хоккей. Женщины. 1. Сборная США; 2. Сборная Канады; 3. Сборная Швейцарии.

Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м. 1. Нин Чжунъянь (Китай); 2. Джордан Штольц (США); 3. Кьелд Нёйс (Нидерланды).

Фигурное катание. Женщины. 1. Алиса Лью (США); 2. Каори Сакамото; 3. Ами Накаи (обе — Япония).

Российская команда завоевала первую медаль. В медальном зачете с отрывом лидирует сборная Норвегии (16 золотых, 8 серебряных, 10 бронзовых). Второй идет команда США (9-12-6). Третье место занимает команда Италии (9-5-12).

Арнольд Кабанов