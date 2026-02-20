Россия повышает боевые возможности ядерной триады

Россия наращивает мощь стратегических ядерных сил как ключевого элемента сдерживания потенциальной агрессии, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской.

«Особое внимание уделяется развитию стратегических ядерных сил. Это ключевой элемент сдерживания агрессии против нашей страны. Продолжается повышение боевых возможностей ядерной триады за счет поставки новых и модернизированных ракетных и авиационных комплексов, атомных подводных крейсеров стратегического назначения»,— сказал господин Рудской в интервью газете «Красная звезда».

По словам Сергея Рудского, одновременно Россия модернизирует стратегические неядерные силы, разрабатывает и внедряет новые комплексы гиперзвукового ракетного оружия. Он добавил, что в ответ на угрозы со стороны НАТО совершенствуется боевой и численный состав войск Ленинградского и Московского военных округов.