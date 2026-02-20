Матвиенко: безопасность в Европе не обеспечить без России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что безопасность в Европе невозможна без участия России. Она добавила, что это должна понимать глава евродипломатии Кая Каллас.

«Считаю, что этот европейский документ с требованиями к России, если он действительно существует, еще раз четко показывает, что с сегодняшним подходом европейцам нечего делать за столом переговоров об установлении реального долгосрочного мира»,— сказала госпожа Матвиенко (цитата по ТАСС). Так она прокомментировала информацию о направлении странам Евросоюза документа с требованиями к Москве по урегулированию конфликта на Украине.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что безопасность должна быть единой, неделимой и равной для всех. «Безопасность одних не может быть достигнута за счет других»,— добавила она.

Накануне СМИ сообщили, что страны ЕС готовят документ, в котором будут перечислены требования к России по урегулированию конфликта на Украине. Среди них: сокращение войск РФ и их вывод с некоторых территорий.