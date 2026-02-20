Генштаб ВС России заявил о взятии 42 населенных пунктов с начала года

С начала 2026 года под контроль Вооруженных сил России перешли 900 кв. км и 42 населенных пункта, заявил замначальника Генштаба ВС генерал-полковник Сергей Рудской.

Как добавил господин Рудской в интервью газете «Красная звезда», в 2025 году под контроль российской армии перешли более 300 населенных пунктов. В их числе 16 населенных пунктов в Харьковской области, включая город Волчанск. Под контролем ВС России также находятся 26 населенных пунктов в Сумской области.