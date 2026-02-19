В Сочи работает ПВО

В Сочи задействована система противовоздушной обороны, отражается атака беспилотных летательных аппаратов. Все экстренные службы приведены в состояние максимальной готовности, их действия координирует городской оперативный штаб.

Глава города Андрей Прошунин призвал жителей и гостей курорта сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Тем, кто проживает вблизи береговой линии, рекомендовано не покидать помещения и находиться в комнатах без остекления.

Власти также просят очевидцев не вести фото- и видеосъемку работы систем ПВО, беспилотников и их обломков, а также действий специальных и оперативных служб и средств защиты объектов. Ранее в городе была объявлена угроза атаки БПЛА. Сигнал будет отменен после стабилизации обстановки.

Вячеслав Рыжков