Что смотреть на Олимпиаде 20 февраля

В пятницу, 20 февраля, на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо будет разыграно семь комплектов медалей. В хоккейном турнире состоятся полуфинальные матчи. У биатлонистов пройдет масс-старт. Итальянская шорт-трекистка Арианна Фонтана может повторить рекорд по общему количеству медалей на зимних Играх.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marton Monus / Reuters Фото: Marton Monus / Reuters

Главным событием 20 февраля на Олимпийских играх в Италии станут полуфиналы мужского хоккейного турнира. В каждом есть явный фаворит. В первом встретятся мощная сборная США, уже успевшая отправить домой шведов, и команда Словакии, прошедшая так далеко за счет успешного выступления в сложной группе, а затем прибившая немцев. Во втором — две сборные, чудом спасшиеся в своих четвертьфиналах. Котирующиеся выше всех канадцы едва не проиграли чехам. Сильные финны (впрочем, не настолько, чтобы рассчитывать на золото всерьез) отыгрались и победили швейцарцев.

В биатлоне пройдет мужской 15-километровый масс-старт. Говоря о претендентах на победу, сложно выделить кого-то одного. В перечне и француз Эрик Перро, уже двукратный олимпийский чемпион, еще не успевший, однако, завоевать личного золота. И норвежец Йохан-Улав Ботн, добравшийся до высшей награды в своей дебютной олимпийской гонке. И его соотечественник Стурла Холм Легрейд, попавший в призовую тройку в каждой из дисциплин, но до вершины пока не добравшийся. И итальянец Томмазо Джакомель. Для него, как и для всей мужской биатлонной сборной страны-хозяйки, Игры пока складываются неудачно — ноль медалей. Этой четверкой список, конечно, не ограничивается.

В пятницу будут разыграны оставшиеся награды в шорт-треке. Поздно вечером пройдет финал мужской пятикилометровой эстафеты, а уже за полночь — женский финал на дистанции 1500 м. В последнем может случиться повторение одного из наиболее заметных рекордов зимних Игр. Речь о рекорде по общему количеству медалей. Его пока удерживает норвежская лыжница Марит Бьорген, имеющая в коллекции 15 таких наград. 14 их у итальянки Арианны Фонтаны. Безоговорочной претенденткой на подиум в пятничном забеге 35-летнюю спортсменку, на нынешней Олимпиаде уже трижды поднимавшуюся на пьедестал, не назовешь. Тем не менее, в «лонглист» она входит. А возвращаясь к разговору о возможном повторении рекорда, следует все же внести одно уточнение. «Средняя ценность» наград у Марит Бьорген куда выше. Из 15 ее олимпийских наград золотых больше половины, восемь. А у Арианны Фонтаны — три медали высшей пробы.

У конькобежек пройдут состязания на дистанции 1500 м. В них высоко оцениваются шансы на победу японки Михо Такаги, действующей мировой рекордсменки, которая на двух прошлых Играх довольствовалась серебром в данной дисциплине. На итальянских Играх на ее счету уже три бронзы. Главной оппоненткой японской конькобежки должна стать голландка Фемке Кок, поставившей в Милане два олимпийских рекорда. Правда, актуален до сих пор лишь один, на 500 м. Другой — на 1000 м — не продержался и пяти минут, был тут же бит другой голландкой Юттой Лердам.

Кроме того, 20 февраля станут известны призеры в трех дисциплинах фристайла (ски-кросс у женщин; воздушная акробатика и хафпайп у мужчин).

Арнольд Кабанов